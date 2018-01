Poroschenko zu Arbeitsbesuch und Opernball nach Wien .

Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko kommt am 8. Februar zu einem Arbeitsbesuch nach Österreich. Ein Arbeitsgespräch mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen sowie ein Treffen mit Bundeskanzler Kurz sind geplant, wie die Präsidentschaftskanzlei in einer Aussendung am Sonntag mitteilte. Am Abend steht für Poroschenko dann der Opernball auf dem Programm.