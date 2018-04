Fast 1.000 Gegenstände aus dem Nachlass der 2016 mit 99 Jahren gestorbenen "Miss Ungarn" sind am Wochenende für mehr als 900.000 Dollar (rund 730.000 Euro) versteigert worden.

"Ein riesiger Erfolg", teilte das Auktionshaus Heritage Auctions in der Nacht zum Sonntag mit. Den Spitzenpreis und zugleich einen Rekord erzielte ein Gabor-Gemälde der US-Künstlerin Margaret Keane (90), die für ihre Porträts mit großen Kulleraugen bekannt ist. 45.000 Dollar (36.000 Euro) war das bisherige Höchstgebot für eines ihrer Kunstwerke. Über den Käufer machte das Auktionshaus keine Angaben.

Die Gebote in Beverly Hills und online überschlugen sich auch für ein fünfteiliges Louis-Vuitton-Kofferset, der Hammer fiel bei 27.500 Dollar. "So viel Geld für ein paar alte Koffer, wo der Reißverschluss schon nicht mehr richtig geht", witzelte der Frederic Prinz von Anhalt nach der Auktion. "Die Leute haben wie verrückt geboten. Es geht mir wirklich ans Herz, dass meine Frau so viele Fans hat", sagte der 74-jährige Witwer.

16 Monate nach dem Tod der Filmdiva lockte die Versteigerung Bieter aus aller Welt an. "Es waren vor allem Sammler von Entertainment-Objekten und Fans, die die Preise so hoch trieben", sagte die Auktionsleiterin Carolyn Mani. Namen dürfe sie natürlich nicht nennen.

Ein Steinway-Flügel aus dem Jahr 1927, den Gabor mit ihrem früheren Ehemann George Sanders gekauft hatte, kam für knapp 24.000 Dollar unter den Hammer. Eine speziell für Zsa Zsa angefertigte Diamantenkette mit dem Schriftzug "Dah-ling" fand für 20.000 Dollar einen Käufer, ein bodenlanger weißer Pelzmantel für mehr als 6.000 Dollar.

Gabors Reisepass aus dem Jahr 1961, in dem sie ein falsches Geburtsdatum angegeben hatte, wurde für 4.250 Dollar versteigert. Ebensoviel brachte ein Pferdesattel ein, den der damalige US-Präsident Ronald Reagan ihr geschenkt hatte. Gut doppelt so viel zahlte ein Käufer für 13 Alben mit Fotos von Starbekanntschaften seit den 50er Jahren, darunter Lana Turner, Bob Hope und Tony Curtis.

Fans der Hollywooddiva kamen aber auch billiger weg. Für Pillenbehälter aus Plastik mit dem Namen Gabors zahlte ein Bieter rund 1.000 Dollar. Er hätte nie geglaubt, dass so etwas versteigert werden könne, sagte von Anhalt. "Ich hatte schon viele in den Müll geschmissen und dann schnell wieder rausgeholt, das sind wohl Sammlersachen."