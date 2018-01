Männer fühlen sich gesünder als Frauen .

69 Prozent der Österreicher haben ihren Gesundheitszustand in einer Umfrage als gut oder eher gut eingeschätzt. Männer fühlen sich dabei gesünder als Frauen, geht aus dem "Gesundheitsreport 2018" hervor, den die Uniqa Versicherung am Samstag veröffentlicht hat. Am zufriedensten mit ihrer Gesundheit sind die Burgenländer.