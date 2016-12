"Wir werden keine Waffenruhe akzeptieren", sagte der syrische Parlamentsabgeordnete aus Aleppo, Fares Shehabi, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Die oppositionellen Milizen in Aleppo hatten zuvor eine neue fünftägige Waffenruhe vorgeschlagen.

Die Waffenruhe solle dazu dienen, unter Aufsicht der Vereinten Nationen Verletzte und Zivilisten aus der Stadt zu bringen, hieß es in einer Erklärung der Rebellen. Anschließend könne über die Zukunft Aleppos gesprochen werden.

"Sie (die Rebellen) müssen zuerst abziehen. Wenn sie nicht abziehen, werden wir unsere Angriffe fortsetzen", so der syrische Parlamentsabgeordnete. Shehabi bezeichnete die Rebellen als einen "Haufen Lügner", die die Waffenruhe nutzen wollten, um ihre Stellungen zu verstärken. Zuvor hatten syrische Regierungstruppen nach Angaben von Aktivisten die gesamte Altstadt Aleppos eingenommen. Die letzten Rebellen seien aus der Altstadt abgezogen, nachdem die Armee die Nachbarbezirke Bab al-Hadid und Akjul eingenommen habe, teilte die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Mittwoch mit.

Die in Großbritannien ansässige Organisation ist in Syrien breit vernetzt, ihre Angaben können von unabhängiger Seite aber kaum überprüft werden. Seit Tagen erobern die Regierungstruppen ein Viertel Aleppos nach dem anderen.

Im Ostteil der einstigen Wirtschaftsmetropole hatten die Regierungstruppen Mitte November eine Großoffensive begonnen. Seither sind nach Angaben der Beobachtungsstelle mehr als 80.000 Zivilisten aus den östlichen Vierteln geflüchtet. Rund 170.000 Menschen sollen Schätzungen zufolge dort noch eingeschlossen sein. Inzwischen haben Regierungstruppen nach Angaben von Aktivisten drei Viertel des Ostteils von Aleppo von den Aufständischen erobert. Bereits am Dienstag hatten die Armee und ihre Verbündeten das strategisch wichtige Viertel Al-Shaar eingenommen.

Wie das russische Verteidigungsministerium unterdessen mitteilte, sei ein russischer Militärberater beim Beschuss durch Rebellen in Aleppo getötet worden.

Laut dem UN-Kinderhilfswerk UNICEF haben fast eine Million Kinder in Syrien keinen Zugang zu humanitärer Hilfe. Den Kindern in 16 belagerten Städten werde seit Monaten jegliche Hilfe verwehrt, erklärte UNICEF am Mittwoch in Berlin. UNICEF forderte freien und sicheren Zugang zu allen Kindern und appellierte "dringend und zum wiederholten Male" an alle Konfliktparteien, Kinder zu schützen. Tägliche Bombardierungen und Gefechte sowie die immer schlechtere Versorgung mit Wasser, Lebensmitteln und Medikamenten seien für die Kinder eine tägliche Gefahr. Tausende Mädchen und Buben, die ihr Zuhause verloren hätten, seien zudem schutzlos der Kälte ausgeliefert.

Besonders schlimm ist die Lage im umkämpften Aleppo, wie die Leiterin des UNICEF-Büros in Syrien, Hanaa Singer, sagte. "Der pausenlose Beschuss und die Explosionen waren ohrenbetäubend", berichtete Singer über einen Besuch in der nordsyrischen Großstadt. Die Kinder in Aleppo hätten jedes Mal über sie gelacht, wenn sie vor dem schrecklichen Lärm des Krieges zusammengezuckt sei. Das Lachen der Kinder sei jedoch nur eine "Reaktion auf den vollständigen Verlust von Normalität".

Auch in anderen Teilen Syriens seien Kinder durch Bombardierungen, Kämpfe, Belagerungen und die immer schlechtere Versorgung in Lebensgefahr, erklärte UNICEF. Fast sechs Millionen Mädchen und Buben seien mittlerweile auf Hilfe angewiesen. Zu Beginn des sechsten Kriegswinters hätten sie Krankheiten und Kälte nur noch wenig entgegen zu setzen. Viele Familien hätten bereits mehrfach fliehen müssen. Sie seien nun völlig verarmt und könnten sich kaum noch Nahrung, Heizmaterial und warme Kleidung beschaffen.

Die Hilfe für Kinder in Syrien und seinen Nachbarländern ist derzeit der größte humanitäre Einsatz von UNICEF. Derzeit sind das Hilfswerk und seine Partnerorganisationen den Angaben zufolge dabei, Winterkleidung und warme Decken an besonders bedürftige Familien zu verteilen. Insgesamt will UNICEF in diesem Winter mehr als 700.000 Kinder in Syrien vor der Kälte schützen.

In der Provinz Idlib wurden unterdessen bei Angriffen, die möglicherweise von der russischen Luftwaffe geflogen wurden, mindestens 25 Zivilisten getötet. Unter den Opfern waren auch Kinder, wie die Beobachtungsstelle mitteilte.

Angesichts der dramatischen Lage beschloss die österreichische Bundesregierung Hilfe in der Höhe von 4,5 Millionen Euro für Syrien und Jordanien. Laut Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) leistete Österreich 2016 bereits 40 Millionen Euro an humanitärer Hilfe für Binnenvertriebene in Syrien sowie für syrische Flüchtlinge in der Region.