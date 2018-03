Das kündigte sie am Donnerstag im Wirtschaftsausschuss des Parlaments an. Bei einer Aussprache im Ausschuss bekannte sich Köstinger zu den Pariser Klimazielen und zum Ausbau erneuerbarer Energieträger. Dabei will sie eine Quote von 35 Prozent erreichen.

Zunächst geht es laut Köstinger darum, den Ausbau der heimischen erneuerbaren Energie voranzutreiben und die Importabhängigkeit zu reduzieren. Bei Strom sei Österreich mit einem Anteil von 70 Prozent aus erneuerbarer Energie Vorreiter in Europa, sagte die Ministerin und bekräftigte das Ziel der Bundesregierung, bis 2030 Strom zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen zu beziehen.

Weitere Schwerpunkte der Strategie seien das Energiesparen und die Energieeffizienz, insbesondere die thermische Sanierung. Für Juni 2018 ist dann der Beschluss der Strategie im Ministerrat geplant, betonte die Ministerin. Zuvor soll die Strategie unter Einbeziehung von Bürgern und Stakeholdern diskutiert werden.