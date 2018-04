Arbeiter in Kärnten von Kranausleger erschlagen .

Ein 27-jähriger Arbeiter aus Feldkirchen ist Montagfrüh auf einer Baustelle in Völkermarkt von einem herunterstürzenden Kranausleger getroffen und getötet worden. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, hatten Arbeiter mit dem Kran Deckenteile hochgehoben, als plötzlich Verbindungselemente des Krans brachen und der Ausleger zu Boden stürzte. Der 27-Jährige starb noch an der Unfallstelle.