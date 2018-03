Die 24-Jährige sorgte mit 4.700 Punkten hinter der Britin Katarina Johnson-Thompson (4.750) und vor der Kubanerin Yorgelis Rodriguez (4.637) für die insgesamt fünfte Medaille Österreichs bei den seit 1985 ausgerichteten Indoor-Titelkämpfen, aber für die erste im Mehrkampf.

Den bis dato letzten rot-weiß-roten Indoor-WM-Podestplatz hatte Karin Mayr-Krifka 2004 mit Bronze über 200 m geschafft. Für Dadic ist es die dritte Medaille bei einem Großereignis. 2016 gewann die Oberösterreicherin Freiluft-WM-Bronze im Siebenkampf, im Vorjahr Hallen-EM-Silber im Fünfkampf. Ebenfalls in der vergangenen Saison belegte sie bei der Freiluft-WM Rang sechs.

Nicht ganz so gut lief es für den Niederösterreicher Dominik Distelberger. Er hoffte auf Platz sieben nach drei Bewerben liegend auf eine Steigerung. "Bisher war es nicht schlecht, aber auch nicht überragend", meinte der 27-Jährige.

Mit 2.475 Punkten beträgt sein Rückstand auf den drittplatzierten Deutschen Kai Kazmirek 97 Zähler. Der Franzose Kevin Mayer setzte sich im zwölfköpfigen Feld mit 2.714 Punkten um 45 Zähler vor den Kanadier Damian Warner in Front.

Distelberger war über 60 m mit einer Zeit von 6,93 Sekunden gestartet, womit er seine Bestzeit und 1/10 und seine Saisonbestmarke um 1/100 verfehlt hatte. Von Zwischenrang vier aus markierte er im dritten seiner Weitsprungversuche mit 6,35 m seine Höchstweite, womit er in dieser Disziplin Sechster wurde. Distelbergers Bestweite beträgt 7,52 m. Als Fünfter in das Kugelstoßen gestartet, reichte es da für ihn mit 13,04 m (PB 13,70) nur für den letzten Platz.

Distelberger lag nur acht Punkte hinter Rang fünf, aber auch lediglich neun Zähler vor Platz zehn. Der Hochsprung stand noch am Freitagabend (20.45 Uhr) auf dem Programm, die restlichen drei Bewerbe - 60 m Hürden, Stabhochsprung und 1.000-m-Lauf - sind für Samstag angesetzt.

Hürdensprinterin Stephanie Bendrat ist bei der Leichtathletik-Hallen-WM als Zweite ihres Vorlaufs sicher in das Halbfinale eingezogen. Beate Schrott scheiterte hingegen in ihrem Heat als Fünfte. Die jeweiligen Top vier und weitere zusätzliche vier Zeitschnellste kamen weiter. Das Halbfinale und das Finale stehen am Samstagabend auf dem Programm.

Bendrat musste sich in 8,06 Sekunden nur der US-Amerikanerin Sharika Nelvis (7,97) geschlagen geben. ÖLV-Rekordhalterin Schrott (8,27) fehlten sieben Hundertstel auf Platz vier in ihrem Vorlauf. Vom Aufstieg über die Zeitregel war die Olympiafinalistin von 2012 ebenfalls sieben Hundertstel weg und belegte den 27. Gesamtrang.