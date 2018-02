Die SPÖ kommt demnach auf 17,1, die FPÖ auf 15,6 Prozent. Die Grünen verlieren ein wenig und erreichen demnach 11,0 Prozent. Noch zittern müssen NEOS und die Liste Fritz.

Die NEOS kommen bei ihrem erstmaligen Antreten in Tirol laut der Hochrechnung von kurz nach 17.10 Uhr (Auszählungsgrad 61 Prozent) auf rund 5,3 Prozent und liegen damit knapp über der Fünf-Prozent-Hürde für den Einzug in den Landtag. Die Liste Fritz kann mit derzeit 5,4 Prozent auf den Wiedereinzug in den Landtag hoffen. Die Listen Family und impuls tirol verpassen den Einzug klar.

In Mandaten würde das für die ÖVP genau die Hälfte der 36 Landtagssitze bedeuten. Die absolute Mandatsmehrheit wäre damit knapp verpasst.

Beim letzten Urnengang im Jahr 2013 lag die ÖVP bei 39,4 Prozent, die SPÖ bei 13,7 Prozent. Für beide Parteien bedeutete das damals den historischen Tiefststand. Die Grünen lagen bei 12,6 Prozent, die FPÖ bei nur 9,3 Prozent. Die Liste Fritz schaffte es 2013 mit 5,6 Prozent noch einmal ins Landesparlament. Zahlreiche Stimmen vereinigten damals drei beim heurigen Urnengang nicht mehr angetretenen Fraktionen: Die Liste Vorwärts Tirol kam 2013 auf 9,5 Prozent, die Liste Gurgiser auf 4,9 und das Team Stronach auf 3,4 Prozent.

Die Hochrechnung beinhaltet auch die per Briefwahl und Wahlkarten abgegebenen Stimmen, die in Tirol am Wahltag mitausgezählt werden.