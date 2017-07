Der "Clarion-Ledger" veröffentlichte auf seiner Website Bilder von der Absturzstelle, an der dichter schwarzer Rauch aufstieg. Das Flugzeug stürzte demnach am Montagnachmittag (Ortszeit) im Nordwesten von Mississippi zwischen den Verwaltungsbezirken Sunflower und Leflore in ein Sojabohnenfeld. Einsatzkräfte der Feuerwehr versuchten der Zeitung zufolge, das brennende Flugzeug mit Schaum zu löschen.

Alle 16 Todesopfer seien an Bord des Flugzeugs gewesen, sagte der Leiter des örtlichen Katastrophenschutzes zu CNN. Niemand habe das Unglück überlebt. Der Gouverneur von Mississippi, Phil Bryant, sprach auf seiner Facebook-Seite von einer "Tragödie".

Das Marine Corps der US-Armee bestätigte, dass es einen "Unfall" mit einem Flugzeug der Marineinfanterie vom Typ KC-130 gegeben habe. Die Transportflugzeuge können unter anderem zur Luftbetankung eingesetzt werden.