Eine solche war ihm 1997 aufgrund eines angeborenen Herzfehlers eingesetzt worden und hatte ihre Lebensdauer überschritten, berichtete das Magazin am Freitagabend auf seiner Homepage unter Berufung auf das nähere Umfeld von Schwarzenegger. Bei dem Eingriff im Cedars-Sinai-Krankenhaus in Los Angeles hatte es aber Komplikationen gegeben. Also entschieden die Mediziner, die Not-OP durchzuführen. Sie dauerte mehrere Stunden.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wünschte Schwarzenegger "gute Besserung und viel Kraft nach seiner Herzoperation". Er freue sich auf ein Wiedersehen in Wien im Mai, schrieb er auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Im Internet meldeten sich besorgte Fans des Schauspielers und Politikers, um ihm gute Besserung zu wünschen.

Schwarzenegger war schon 1997 einmal am Herz operiert worden, als ihm eine Aortenklappe eingesetzt wurde. Der 1947 in der Steiermark in ärmlichen Verhältnissen geborene Polizistensohn hatte schon als Teenager mit dem Bodybuilding angefangen und sich bis zum "Mister Universum" hochgekämpft. Mit "Conan, der Barbar" begann er 1982 dann eine Schauspielkarriere.

Von 2003 bis 2011 war er Gouverneur Kaliforniens, danach trat er wieder vor die Kamera. Seine Ehe mit der Kennedy-Nichte Maria Shriver zerbrach vor einigen Jahren. Das Paar hat vier Kinder. Zuletzt machte Schwarzenegger mit offener Kritik vor allem an der Umweltpolitik von US-Präsident Donald Trump Schlagzeilen.