Traina müsse noch seinen Amtseid ablegen und Bundespräsident Alexander Van der Bellen sein Beglaubigungsschreiben überreichen, ehe er seine Tätigkeit aufnehme, teilte die US-Botschaft in Wien mit.

Der Botschafterposten ist seit gut einem Jahr vakant; Botschafterin Alexa Wesner war im Jänner infolge des Regierungswechsels in Washington abgetreten. Eugene S. Young vertritt seither die USA in Österreich als Geschäftsträger. Es sei zu erwarten, dass der designierte Botschafter "Ende des Frühjahrs" nach Wien komme, hieß es.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) gratulierte Traina auf Twitter zu seinem neuen Amt. Er freue sich auf eine gute Zusammenarbeit und darauf, die österreichisch-amerikanischen Beziehungen weiter zu stärken, schrieb Kurz.

Der Kalifornier Traina, Jahrgang 1968, hat an den Universitäten Princeton und Oxford (Großbritannien) u.a. Politikwissenschaft studiert und einen Master of Business Administration der Haas School of Business an der Universität Berkeley.

Er stammt aus San Francisco und ist Gründer und CEO von IfOnly. Das Unternehmen bietet laut seiner Website "unvergessliche Erfahrungen" an, in Bereichen wie Kulinarik, Sport, Fashion und Style, Musik, Film und Fernsehen, aber auch Fotografie, Wohnkultur, Kunst und Literatur.

Erwerben kann man beispielsweise spezielle Workouts und Yoga-Sessions, Kochkurse mit bekannten Küchenchefs oder Backstage-Zugang bei Konzerten, aber auch handsignierte Bücher. Ein Teil der Erlöse soll dabei an einen guten Zweck gehen. "Philanthropie war meiner Familie immer sehr wichtig, und ich glaube fest daran, etwas zurückzugeben", sagte Traina 2014 in einem Interview mit "ForbesLife".

Traina folgt als Botschafter einer Familientradition

Laut einer früheren Aussendung des Weißen Hauses anlässlich seiner Nominierung ist Traina zudem in beratenden Funktionen gemeinnützig für das Fine Arts Museum in San Francisco, die Haas School of Business und das Princeton University Art Museum tätig gewesen. In Medienberichten wird er als leidenschaftlicher Sammler von Fotografien beschrieben, der insgesamt fünf Firmen mitbegründet hat. Sein erstes Unternehmen, CompareNet, wurde laut "San Francisco Chronicle" 1999 von Microsoft gekauft.

Laut "San Francisco Chronicle" folgt der verheiratete Familienvater als Botschafter in Österreich gewissermaßen einer Familientradition: Bereits sein Großvater Wiley T. Buchanan Jr. sei Botschafter in Österreich und auch in Luxemburg gewesen.