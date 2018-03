Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz ist am Montag von Papst Franziskus im Vatikan zu einer Privataudienz empfangen worden. Von österreichischer Seite stand dabei auch im Vordergrund die Einladung des katholischen Kirchenoberhauptes nach Österreich, konkret nach Salzburg. Anlass dafür ist das 200-Jahr-Jubiläum des Weihnachtsliedes „Stille Nacht“.

Das war auch der Grund, warum Kurz bei seiner Vatikan-Visite von seinem ÖVP-Parteikollegen, dem Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer, begleitet wurde. Die Einladung zum Salzburg-Besuch des Papstes wurde damit persönlich überbracht, schon im Mai wurde in einem Schreiben eine erste Einladung an Franziskus übermittelt.

Flüchtlinge: Kurz sieht Übereinstimmung

Mit besonderem Interesse wurde bei der Privataudienz des österreichischen Bundeskanzlers die Aussprache zum Thema Flüchtlinge und Migration erwartet. Zumindest nach der Darstellung von Kurz im Anschluss an das Treffen sagte der Kanzler im ORF-Fernsehen, es habe Übereinstimmung in der Frage gegeben. Denn der Papst halte es für klug, nur so viele Asylwerber aufzunehmen wie man integrieren könne, erläuterte er. Das steht allerdings in einem gewissen Widerzuspruch zur Kritik des Papstes daran, dass viele Flüchtlinge im Mittelmeer ertrinken.

Kurz ist bemüht, seine religiöse Haltung möglichst als Privatangelegenheit zu betrachten. Er versteht sich aber als christlich-sozialer Politiker. Seine Reise in den Vatikan stand dennoch im Mittelpunkt des Interesses österreichischer Medien.