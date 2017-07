Filmfestspiele werden mit "Downsizing" eröffnet .

Die Science-Fiction-Satire "Downsizing" mit Matt Damon und Christoph Waltz in Hauptrollen eröffnet die diesjährigen Internationalen Filmfestspiele in Venedig. Das sozialkritische Werk werde bei dem Festival am 30. August seine Weltpremiere feiern, teilten die Organisatoren am Samstag auf ihrer Webseite mit. Zusammen mit zahlreichen anderen Bewerbern konkurriert "Downsizing" um den Goldenen Löwen.