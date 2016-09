"Gestern hatten wir diese Informationen noch nicht. Heute sollten wir nicht überrascht sein, wenn die Ermittler zu diesem Ergebnis kommen", sagte Cuomo am Montag bei CNN. Gouverneur Cuomo und De Blasio sagten, es sei zu früh zu sagen, ob es sich bei den Explosionen um die koordinierten Aktionen einer Zelle gehandelt habe.

Die New Yorker Polizei veröffentlichte in der Früh das Fahndungsfoto eines 28-Jährigen mit dem Namen Ahmad Khan R. Er werde im Zusammenhang mit der in Chelsea explodierten Bombe gesucht, sei möglicherweise bewaffnet und gefährlich.

Zuvor ist im benachbarten US-Staat New Jersey ein Rucksack mit mehreren Sprengsätzen entdeckt worden. Bei der Roboter-Untersuchung des in einem Mistkübel am Bahnhof der Stadt Elizabeth gefundenen Gepäckstücks sei einer der bis zu fünf Sprengsätze explodiert, sagte der Bürgermeister der Stadt, Chris Bollwage.

Zwei Männer hatten das verdächtige Gepäckstück am Sonntagabend gefunden und die Polizei alarmiert. Wie Bürgermeister Bollwage sagte, wurden sie misstrauisch, weil aus dem Rucksack "Drähte und ein Rohr" ragten. Der Bahnverkehr zwischen Elizabeth und dem Flughafen Newark wurde eingestellt.