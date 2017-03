Der 21-Jährige bestritt bei den Befragungen, dass er das 17-jährige Opfer mit vorgehaltener Waffe aus dessen Wagen gedrängt hatte. Er will den Steirer "nur" aus dem Wagen gezerrt haben. Dennoch muss der Mann wegen des Verdachts des schweren Raubes in die Justizanstalt Graz-Jakomini und vor den Haftrichter. Der Ungar ist in Österreich bisher unbescholten. Außerdem hat er gar keinen Führerschein und dürfte ein ungeübter Fahrer sein. Der beraubte Pkw-Besitzer hatte nämlich angegeben, dass sich der Täter schon beim Wegfahren schwergetan habe, den Gang hineinzubekommen.