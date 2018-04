Er wurde nach Polizeiangaben vom Montag von einer Verkehrsstreife der Landesverkehrsabteilung Niederösterreich verfolgt und angehalten. Jetzt warten Anzeigen auf den Mann.

Die niederösterreichischen Beamten waren am Donnerstagabend nach einer Lotsenfahrt auf einen Pkw-Lenker aufmerksam geworden, der in einer 100 km/h-Beschränkung nach dem Immissionsschutzgesetz - Luft (IG-L) mit weit überhöhter Geschwindigkeit überholte. Der Mann am Steuer missachtete in der Folge "deutliche Anhaltezeichen" durch Blaulicht und beschleunigte sein Auto auf etwa 200 km/h. Er wurde dennoch im Bereich der Autobahnabfahrt Wundschuh (Bezirk Graz-Umgebung) gestoppt.

Ein Alkotest bei dem 46-jährigen Österreicher ergab einen Wert von mehr als 1,3 Promille, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit. Der Mann wurde der Bezirkshauptmannschaft Leibnitz wegen Geschwindigkeitsübertretung, der Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung wegen Lenkens eines Kfz im alkoholisierten Zustand und ohne Führerschein angezeigt. Außerdem war beim Pkw die Begutachtung abgelaufen.