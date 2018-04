Die tschechische Sazka-Gruppe, der die Mehrheit der Casinos gehört, will ihren Mann Martin Skopek in das Führungsgremium schicken. Dafür verzichten die Tschechen wahrscheinlich auf den ihnen zustehenden Aufsichtsratsvorsitz und kommen so einem Wunsch des Finanzministeriums nach, wurde der APA von Involvierten bestätigt.

Dass das Finanzministerium, das über die Staatsholding ÖBIB ein Drittel an den Casinos Austria hält, gerne den Aufsichtsrat in österreichischen Händen belassen will, ist schon länger in der Rede, am Donnerstag berichtete zum Beispiel der "Kurier" darüber. Walter Rothensteiner, Ex-Chef der Raiffeisen Zentralbank (RZB), ist seit längerem Aufsichtsratschef des österreichischen Glücksspielkonzerns, er könnte bleiben.

Casinos-Chef Alexander Labak hatte vor zwei Wochen gesagt, dass er Rothensteiner gerne weiter dabeihätte und "auch mehr Frauen ... reinkommen" sollten. Derzeit sitzen im Casinos-Kontrollgremium laut Firmenbuch 18 Personen, davon nur zwei Frauen.

Skopek könnte nun in den Vorstand der Casinos einziehen

In den Vorstand der Casinos könnte nun laut dem am Freitag erscheinenden "News"-Magazin der frühere Erste-Manager Skopek einziehen, was der APA bestätigt wurde. Damit würde das Board auf vier Personen aufgestockt. Neben Labak sitzen noch Bettina Glatz-Kremsner und Dietmar Hoscher im Casinos-Führungsgremium.

Skopek ist jetzt Vorstand der CAME Holding, über die die Sazka-Gruppe ihre Casinos-Beteiligung hält (dazwischen ist noch die Beteiligungsgesellschaft Medial, die von der CAME kontrolliert wird). Skopek kennt den österreichischen Markt, er war Retailvorstand der Erste Group und auch Vorstand der Erste-Banktöchter in Tschechien und Rumänien.

Die Sazka-Gruppe wollte die Personalia am Donnerstag auf APA-Anfrage nicht kommentieren. Die Verhandlungen mit dem Finanzministerium sind noch am Laufen.

Zwischen den großen Casinos-Eigentümern Sazka, Staat und Novomatic hatte es zuletzt mehrmals Bröseln gegeben, unter anderem wegen des von CEO Labak aufgrund eines guten Angebots vorangetriebenen Verkaufs der Auslandstochter Casinos Austria International (CAI), der aber jetzt abgeblasen wurde. Um die Wogen zu glätten, gab es kürzlich sogar eine Aussprache zwischen dem tschechischen Milliardär und Sazka-Mehrheitseigner Karel Komarek und Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP), bei dem es gutes Einvernehmen gegeben haben soll. Das Gesprächsklima habe sich jetzt aufgehellt, heißt es.