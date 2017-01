Zweiter Tiroler nach Autounfall in Bayern verstorben .

Nach einem Verkehrsunfall in Oberaudorf in Bayern am Dienstagabend ist am Mittwoch auch der zweite Pkw-Insasse aus Tirol, ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Kufstein, im Krankenhaus verstorben. Dies teilte die bayerische Polizei mit. Bereits zuvor war ein 20-jähriger Tiroler seinen schweren Verletzungen erlegen.