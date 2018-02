Hamilton hat im Vorjahr seinen vierten Weltmeistertitel gewonnen, den dritten mit Mercedes nach 2014 und 2015. Nur 2016 musste er sich seinem damaligen deutschen Teamkollegen Nico Rosberg im WM-Kampf geschlagen geben.

In der am 25. März mit dem Australien-Grand-Prix in Melbourne beginnenden Saison will der 33-jährige Engländer der dritte Königsklassenpilot nach Rekordchampion Michael Schumacher (GER/7 Titel) und Argentiniens F1-Legende Juan Manuel Fangio (5) mit fünf Titeln werden. Dieses Ziel peilt auch der deutsche Ferrari-Star und Vizeweltmeister Sebastian Vettel an. Mit 62 Grand-Prix-Siegen ist Hamilton die Nummer zwei hinter Schumacher (91). Vettel hält als Nummer vier bei 47 Siegen.