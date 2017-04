Erste Station war am Donnerstagvormittag das Jüdische Museum. "Wonderful" fand der Prince of Wales dann eine Probe der Wiener Philharmoniker im Musikverein, ehe sich das Paar nach einem gemeinsamen Heurigenbesuch kurzzeitig trennen musste.

So nahm Prinz Charles bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) an Diskussionen über die Bekämpfung moderner Sklaverei und über Religionsfreiheit teil. Dabei sollte nach Angaben der britischen Botschaft in Wien auch die Kooperation zwischen Großbritannien und Österreich bei der Bekämpfung von internationalem Menschenhandel thematisiert werden. Danach ging es für Charles am Nachmittag mit einem Besuch beim Österreichischen Integrationsfonds weiter.

Die Herzogin stattete währenddessen der Spanischen Hofreitschule einen Besuch ab. Dort warteten die Generaldirektorin der Hofreitschule, Elisabeth Gürtler, und Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter (ÖVP) auf die Duchess of Cornwall. Camilla erfreute sich an den Lipizzanern, posierte für die Fotografen und fütterte die Pferde mit Zuckerwürfeln. Rupprechter kündigte danach an, dass es bereits kommendes Jahr einen weiteren royalen Besuch geben könnte, da Prinz Charles möglicherweise die Präsidentschaft der Biobauern-Konferenz übernehmen könnte.

Am Vormittag dominierten zuvor kulturelle und kulinarische Genüsse: Zuerst bekamen die Royals im Musikverein einen Ausschnitt der neunten Symphonie von Ludwig van Beethoven zu hören und besichtigten danach im Archiv Originalmanuskripte diverser Komponisten. Bodenständiger, aber ebenfalls musikalisch ging es im Bio-Heurigen Obermann in Grinzing weiter. Dort bekamen die beiden unter anderem das Wienerlied "I glaub, i hob Rebläus" zu hören. Dazu wurde dem royalen Besuch im in der Cobenzlgasse gelegenen Heurigen Bio-Weißwein und Imbisse kredenzt.

Den Abschluss der Wienbesuchs bildete eine Visite in der britischen Botschaft, ehe es für den britischen Thronfolger und seine Ehefrau Camilla Abschied nehmen hieß und sie wieder zum Flughafen Wien-Schwechat chauffiert wurden. Am Sonntag haben die beiden übrigens einen Grund zu feiern: Am 9. April jährt sich der Hochzeitstag des Prince of Wales und seiner Camilla Parker Bowles zum zwölften Mal.