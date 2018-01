72-Jährige rutschte aus und ertrank in Fluss .

Eine 72-Jährige ist in Vöcklabruck beim Spazierengehen mit ihrem Hund am Sonntag offenbar ausgerutscht, in die Vöckla gefallen und ertrunken. Montagnachmittag wurden die Einsatzkräfte über eine leblose Person im Wasser im Bereich des Flurweges informiert und bargen die Leiche der Frau, teilte die Polizei Oberösterreich am Dienstag mit.