In Vorarlberg wurde nach dem Nachweis der Vogelgrippe bei toten Wildvögeln am Bodensee ein Verdachtsfall bei Hausgeflügel gemeldet.

Die Ergebnisse der Proben zu diesem Fall sollen am Freitag vorliegen, sagte Ulrich Herzog vom Gesundheitsministerium am Donnerstag zur APA. Um den Bodensee gilt ab Mitternacht eine etwa einen Kilometer breite Schutzzone, in diesem Gebiet muss Hausgeflügel im Stall gehalten werden.

Der Verdachtsfall war am Mittwoch gemeldet worden. Proben von mehreren toten Tieren aus dem Betrieb werden von der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) auf Vogelgrippe getestet. Außerdem wurden laut Herzog weitere in so einem Fall übliche Maßnahmen ergriffen. "Der Betrieb wurde unter Sperre gestellt, um keine weiteren Krankheiten zu ermöglichen", betonte der Bereichsleiter für Veterinärwesen im Gesundheitsministerium. Sollte sich der Verdacht bestätigen, sei der betroffene Bestand zu keulen und der Standort zu desinfizieren. Es gebe jedoch "aktuell keinen Hinweis darauf, dass betroffenes Geflügel in den Verkauf gekommen ist".

Deutschland: Virus bei 13 Vögeln nachgewiesen

In Deutschland wurde das hochansteckende Virus erstmals in Mecklenburg-Vorpommern bei 13 Vögeln nachgewiesen. Zuvor waren bereits in Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg Vögel entdeckt worden, die an einer aggressiven Variante des Subtyps H5N8 verendet waren. In Teilen Deutschlands gilt nun eine Stallpflicht für Geflügel, damit sich die Tiere nicht über Wildvögel infizieren. Der wirtschaftliche Schaden bei einem Befall wäre enorm. Es gab bereits einen Verdacht auf Vogelgrippe bei Puten in einem Betrieb in Schleswig-Holstein.

Der Subtyp H5N8 wurde zudem erstmals in Dänemark in toten Wildvögeln gefunden - auf der Insel Mön südlich von Seeland und in Kopenhagen. Auch in Ungarn gab es einen neuen Alarm. In einer Geflügelfarm erkrankte eine nicht näher genannte Zahl von Enten an dem Erreger des Subtyps H5N8, wie das Agrar-Portal agroinform.com berichtete. Bereits zuvor hatte eine Farm einen solchen Ausbruch gemeldet.