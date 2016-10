Als Grund wurde die "Unausgewogenheit der kreativen Beteiligung" angegeben, sagte Werner Müller vom Fachverband der Film- und Musikwirtschaft (FAMA). Bei dem Film handelt es sich um eine deutsch-französisch-österreichische Koproduktion.

Die vom FAMA einberufene Jury aus Vertretern der heimischen Filmwirtschaft und der Filmschaffenden hatte sich am 5. September für die Einreichung des Episodenfilms der deutschen Regisseurin Maria Schrader in der Kategorie "Bester nicht englischsprachiger Film" entschieden. Bereits am Folgetag habe man in einem Brief an die Academy um Bestätigung gebeten, sollte es Bedenken geben. "Leider hat die Academy viereinhalb Wochen gebraucht, uns das mit einem Einzeiler mitzuteilen", so Müller, der nach wie vor überzeugt ist, "dass wir die gute und richtige Entscheidung getroffen haben".

"In einem europäischen Koproduktionsumfeld gibt es immer kreativen Input aller beteiligten Länder", meinte Müller, der die "extrem vagen Regularien" der Academy kritisiert. Auch wenn die in Wien ansässige Dor Film nur als minoritärer Koproduktionspartner an Bord war, so behandle der Film doch mit den Exiljahren des österreichischen jüdischen Schriftstellers Stefan Zweig "ein sehr österreichisches Thema", habe mit Josef Hader als Zweig einen österreichischen Hauptdarsteller und mit Wolfgang Thaler einen renommierten österreichischen Kameramann.

Aktuell sei man mit der Academy in Kontakt und hoffe, sie umstimmen zu können. Im Laufe der kommenden Woche will die Jury dann entscheiden, ob ein anderer österreichischer Beitrag nachgereicht werden soll - und wenn ja, welcher. Neben "Vor der Morgenröte" waren heuer das Maler-Biopic "Egon Schiele - Tod und Mädchen" von Dieter Berner, Mirjam Ungers Nöstlinger-Verfilmung "Maikäfer flieg!", Stephan Richters Jugenddrama "Einer von uns" sowie Barbara Eders Kriegsreporter-Film "Thank You For Bombing" eingereicht worden.

Auch Deutschlands Oscar-Kandidat, "Toni Erdmann", ist übrigens eine deutsch-österreichische Koproduktion - von einer deutschen Regisseurin (Maren Ade) mit einem österreichischen Hauptdarsteller (Peter Simonischek). Welche Filme es auf die Shortlist schaffen, steht traditionell im Dezember fest. Die fünf finalen Nominierungen werden dann am 24. Jänner 2017 bekanntgegeben, ehe die 89. Oscar-Verleihung am 26. Februar im Dolby Theatre in Los Angeles über die Bühne geht.