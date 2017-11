Simon Eder, Julian Eberhard sowie Lisa Theresa Hauser sind schon gut in Schuss, Dominik Landertinger steigt nach einer Bandscheibenoperation im Jänner und damit noch rechtzeitig vor Pyeongchang ein.

Der Sprint-Olympia-Zweite Landertinger zieht sein Aufbautraining weiter durch, die übrigen Leistungsträger sollten sich beim Auftakt in Schweden schon in guter Form präsentieren. In Julian Eberhard hat man einen Gradmesser für Top-Laufzeiten im Team, Eder hat sich in den Qualifikationsrennen ebenso wie Hauser stark präsentiert. Östersund wird aber die erste echte Standortbestimmung. "Die Wettkampfbelastung wird das große Thema. Wir sollten beim Auftakt schon in Reichweite der Besten sein", betonte ÖSV-Cheftrainer Reinhard Gösweiner.

Das sei für die Moral wichtig, denn danach folgen bereits die Konkurrenzen in Hochfilzen. In Tirol, wo Eder (im Massenstart) und die Herren-Staffel im vergangenen Winter jeweils WM-Bronze geholt hatten, will sich das ÖSV-Team erneut stark präsentieren. Höhepunkt sind aber die Winterspiele 2018 in Südkorea. "Die Ziele setzen sich die Athleten selbst. Wir haben aber Leistungsträger, die Medaillen erreichen können", so Gösweiner.

Simon Eder, der sich wie Hauser weiterhin abseits der ÖSV-Trainingsgruppen mit Sandra Flunger und seinem Vater Alfred vorbereitet hat, war laut Gösweiner bei den Testrennen in Obertilliach im Laufen und Schießen sehr stark. "Das Ziel ist es, gleich in eine Art Flow zu kommen, in dem auch die Serien locker von der Hand gehen. Das muss man sich aber immer wieder hart erarbeiten", erklärte der 34-jährige Saalfeldener.

Eder flog wie Felix Leitner, Lorenz Wäger und Daniel Mesotitsch am Freitag nach Östersund, wo es am Sonntag mit Single Mixed Staffel (ein Herr, eine Dame) und Mixed Staffel (je zwei Herren und Damen) losgeht. In der Single Mixed Staffel hatten Eder und Hauser im März in Kontiolahti gewonnen und waren in Östersund Zweite. Für Sonntag nannte Eder einen Podestplatz als Ziel.

Julian Eberhard, der Sechste der Weltcup-Gesamtwertung, startet die Saison beim ersten Einzelbewerb am Donnerstag. Sein Bruder Tobias kehrte nach einjähriger Wettkampfpause zurück. Sein Einstieg ist aber erst in Hochfilzen möglich, weil er dann die Vorgabe einer sechsmonatigen Zugehörigkeit zum Anti-Doping-Testpool erfüllt hat.

Gösweiner hofft, dass im Saisonverlauf weitere Athleten wie Felix Leitner, Lorenz Wäger oder die vorerst im IBU-Cup startenden Sven Grossegger und David Komatz aufrücken. "Wenn in der Mannschaft Druck entsteht, dann steigt das Niveau", sagte der Oberösterreicher der APA.

Im Damen-Team sieht der Cheftrainer vor allem für die Athletinnen hinter Aushängeschild Hauser wie Julia Schwaiger, Dunja Zdouc und Christina Rieder noch großes Potenzial. Hauser, die Gesamt-15. des Weltcups 2016/17, ist die klare Nummer eins. Die 23-jährige Tirolerin, die im Vorjahr beim Auftakt mit den Plätzen fünf und sechs aufgezeigt hatte, fühlt sich nach dem Abschlusstraining sehr gut. "Die letzten Einheiten in Obertilliach waren schon auf einem sehr hohen Niveau. Ich habe ein super Gefühl aufbauen können, vor allem das Schießen hat gut gepasst", sagte Hauser.

Beim Weltcup-Start in Schweden fehlen die ersten zwei der Damen-Gesamtwertung. Die Deutsche Laura Dahlmeier (10 Saisonsiege und fünf WM-Titel) muss wegen einer Verkühlung passen, die Tschechin Gabriela Koukalova plagen Probleme mit der Achillessehne. Die Französinnen um Marie Dorin Habert, die Finnin Kaisa Mäkäräinen, die Norwegerinnen und vor allem die nach Babypause im zu Jahresbeginn wieder eingestiegene Weißrussin Darja Domratschewa sind die Favoritinnen.

Domratschewas Ehemann, der unverwüstliche Ole Einar Björndalen, peilt mit dann 44 Jahren weitere Olympia-Medaillen an. Den Ton dürfte aber wieder der Dominator der vergangenen Saison angeben. Der Franzose Martin Fourcade hat zwölf Saisonsiege gefeiert, seine Herausforderer kommen vor allem aus Norwegen (Johannes Thingnes Bö), Russland (Anton Schipulin) und Deutschland (Arnd Peiffer, Simon Schempp). Julian Eberhard hat im vergangenen Winter zwei Weltcup-Sprints gewonnen, zuletzt bei der Olympia-Generalprobe in Pyeongchang.

ÖSV-Team Östersund: Simon Eder, Julian Eberhard, Daniel Mesotitsch, Felix Leitner, Lorenz Wäger, Peter Brunner; Lisa Theresa Hauser, Julia Schwaiger, Dunja Zdouc und Christina Rieder