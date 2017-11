Der Autofahrer war kurz vor 6.00 Uhr allein in seinem Wagen unterwegs. In einer Kurve verlor er aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er geriet auf die Gegenfahrbahn, kollidierte mit einer Straßenlaterne, touchierte einen geparkten Pkw sowie einen Stromverteilerkasten und prallte in weiterer Folge gegen die Wand eines Stalls. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich zu melden.