Der Familienvater rutschte an einer exponierten Stelle eines schneebedeckten Wanderwegs aus und fand keinen Halt mehr. Der 60-Jährige erlitt Prellungen und Abschürfungen am ganzen Körper und musste vom Hubschrauber per Tau geborgen werden, so die Polizei.

Der Wanderer war mit seiner Familie von der Staffelalpe in Richtung Alpe Maisäß unterwegs. In einem Bereich, in dem der Wanderweg einen steilen Hang quert, verlor der Mann an einer schmalen Stelle sein Gleichgewicht und stürzte ab.