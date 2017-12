Nächtliche Suchaktion nach jungem Skifahrer in Lech .

Obwohl ihm seine Eltern davon abgeraten hatten, unternahm ein 17-jähriger Brite am Christtag in Lech alleine eine Skitour und kehrte bis zum Abend nicht zurück. Er hatte sich laut Polizei in steilem und felsdurchsetzten Gelände verstiegen. Nach einer Suchaktion konnte der Jugendliche gefunden und gegen 1.30 Uhr leicht verletzt in Sicherheit geflogen werden.