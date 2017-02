Lawinengefahr im Westen nimmt nur langsam ab .

Die Lawinengefahr nimmt im Westen Österreichs nur langsam ab. Während die Situation sich in niederen und mittleren Lagen vorwiegend entspannt hat, herrschte am Sonntag sowohl in Vorarlberg als auch in Tirol in Gebieten oberhalb von etwa 2.100 Metern weiterhin Warnstufe "3" der fünfteiligen Gefahrenskala und damit erhebliche Lawinengefahr, teilten die Landeswarnzentralen mit.