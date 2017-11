Leipzig will mit Hasenhüttl und Sabitzer verlängern .

Der deutsche Fußball-Vizemeister RB Leipzig will Erfolgstrainer Ralph Hasenhüttl und Offensivspieler Marcel Sabitzer langfristig halten. Obwohl die beiden Steirer noch länger laufende Verträge haben, peilt Sportdirektor Ralf Rangnick schon jetzt Vertragsverlängerungen an. Hasenhüttl ist aktuell bis Sommer 2019 an Leipzig gebunden, Sabitzer sogar bis 2021.