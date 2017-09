Lunacek hob die Leistung der Selbstständigen und vor allem der Ein-Personen-Unternehmen hervor. "Leistung muss honoriert werden", diese Aussage höre man zwar ständig seitens der ÖVP, diese setze aber auf die großen Firmen und daher auf die "falschen Schwerpunkte", kritisierte Lunacek. Regionalität schaffe Wertschöpfung in Österreich, eine Entlastung sei daher wichtig, forderte sie. Die Grünen pochen weiters auf eine Verwaltungsvereinfachung und eine bessere soziale Absicherung.

Finanzsprecher Werner Kogler führte bei dem Termin mit Vertretern der Grünen Wirtschaft die grünen Positionen für Selbstständige näher aus. Was etwa Steuern und Abgaben anbelangt, soll der erste Tausender, der im Monat verdient wird, steuerfrei bleiben. "Millionenerbschaften und Milliardenstiftungen" hingegen sollen Beiträge leisten. Dies würde die Konjunktur stärken und Arbeitsplätze schaffen.

Die Grünen geben zu bedenken, dass die erwirtschafteten Gewinne in kleinen GmbHs oft in keinem Verhältnis zur anfallenden Körperschaftssteuer stehen würden. Um die Steuerpolitik für EPUs "praxistauglich" zu machen, soll daher die Mindest-KöSt. auf zumindest die Hälfte herabgesetzt werden. Geht es nach den Grünen, soll weiters mit dem Arbeitszimmer-Zwang Schluss sein. Künftig soll jeder Arbeitsplatz analog zum Arbeitszimmer mit 75 Euro monatlich von der Steuer absetzbar sein.

Gefordert wird weiters die Zusammenführung aller Sozialversicherungsträger. Außerdem sollten alle in eine Krankenversicherung, eine Pensionsversicherung und eine Unfallversicherung einzahlen. Damit Krankheit nicht die Existenz gefährdet, soll es einen Anspruch auf Krankengeld ab dem vierten Tag geben. Passend zu diesem Thema kündigen die Grünen auch einen Fristsetzungsantrag zu einem bereits vorliegenden Antrag am Mittwoch im Parlament an.

Ins Visier nehmen die Grünen auch die Wirtschaftskammer, deren Apparat solle "abgespeckt" werden, heißt es im Programm. Auch soll die Fachgruppen-Umlage auf 100 Euro gedeckelt werden.

Der Abgeordnete Matthias Köchl erklärte, dass die Grünen bereits einen Beitrag zur Reduktion der reglementierten Gewerbe von 80 auf 75 leisten konnten. Gefordert wird aber, die "unleserliche" Gewerbeordnung gänzlich neu zu schreiben. Das Programm für die Selbstständigen sei im Gespräch mit Betroffenen zustande gekommen. Die Diskussionsbeiträge seien dann priorisiert worden: "Es wurde basisdemokratisch entwickelt", so Köchl.