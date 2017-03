Ausschuss zu Präsidenten-Kompetenzen kommt .

Die Parlamentsparteien haben sich in einer Sitzung der Klubspitzen auf erste Schritte zur Wahlrechtsreform verständigt. Nach APA-Informationen wird in Sachen Überprüfung der Kompetenzen des Bundespräsidenten ein eigener Unterausschuss eingerichtet. Bereits in konkrete Gespräche wird bezüglich eines zweiten Wahltags eingetreten.