Ein 47-Jähriger soll 2009 seinen Wiener Wohnungsnachbarn im Waldviertel erschossen haben ( wir hatten über den Leichenfund berichtet ). Er musste sich aufgrund krankheitsbedingter Zurechnungsunfähigkeit aber nicht wegen Mordes verantworten. Die Staatsanwaltschaft beantragte die Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher.

Seit Diagnose und Behandlung "perfekt eingestellt"

Der Mann soll die Tat unter dem Einfluss einer paranoiden Schizophrenie mit unvollständiger Remission, die zu schwerer Wahnsymptomatik führte, begangen haben.

Dem psychiatrischen Gutachten zufolge erlebte der Betroffene durch die krankheitsbedingte, wahnhafte Realitätsverschiebung Bedrohungsszenarien, die zu beseitigen er für notwendig erachte, sagte Staatsanwalt Franz Hütter. Es sei zu befürchten, dass der Betroffene weitere Taten begehen könnte, wenngleich das Risiko durch regelmäßige Medikamenteneinnahme minimiert sei.

Hier hakte Rechtsanwalt Timo Gerersdorfer ein: Sein Mandant stehe dazu, was er getan hat, wobei er damals aufgrund der Schizophrenie seine Handlungen nicht habe kontrollieren können.

Seit der Diagnose und laufenden Behandlung seit acht Jahren sei der Mann "perfekt eingestellt", nehme täglich seine Medikamente und habe keine Wahnvorstellungen mehr. Sein Mandant sei im familiären Umfeld eingebettet, habe eine Lebensgefährtin, die zu ihm halte. Er hoffe daher, dass der Geschworenensenat zur Entscheidung kommen werde, dass die Einweisung bedingt nachgesehen werden kann, erklärte der Verteidiger eingangs.

2016 fand Waldarbeiter Schlafsack mit verwester Leiche

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll der gebürtige Waldviertler den Mann im Jänner 2009 unter einem Vorwand ins Waldviertel gelockt und dort im Haus seiner Lebensgefährtin erschossen haben.

Ein Schuss aus einem Revolver der Marke Taurus traf das Opfer aus kurzer Distanz in die Lunge, der 42-Jährige verblutete. Nach der Tat im Stiegenhaus des Objekts wickelte der heute 47-Jährige den Toten mithilfe von Klebebändern in Plastikfolien, versteckte ihn im nahen Wald und beseitigte die Blutspritzer, indem er die Wand verspachtelte und übermalte, hieß es zum Hergang.

Im Herbst 2016 fand ein Waldarbeiter einen Schlafsack, in dem sich die bereits stark verweste Leiche befand. Laut Staatsanwaltschaft zeigte sich der 47-Jährige nach seiner Ausforschung geständig, nannte aber unterschiedliche Motive.

Zunächst habe er angegeben, der 42-Jährige hätte seine Schwiegermutter vergewaltigt, weshalb er ihn zur Rede stellen wollte. Es kam zu einem Gerangel, in dessen Zug ein Schuss fiel. Gegenüber dem Sachverständigen erklärte der Mann dann, etwas durcheinandergebracht zu haben. Er habe demnach das Gefühl gehabt, dass der Wohnungsnachbar hinter einem Terroranschlag in den 1980er-Jahren stecke, und daher um sein Leben gefürchtet.

Zur Lebensgeschichte wurde ausgeführt, dass der bis zuletzt bei verschiedenen Wachdiensten Beschäftigte seit rund 25 Jahren mit seiner Lebensgefährtin in Wien lebt. 1997 begannen Panikattacken, er fühlte sich ständig verfolgt und von Terroristen bedroht. Ärztliche Hilfe suchte der Mann nicht, hielt aber seine paranoiden Gedanken in Tagebüchern fest. 2001 zog das Paar zur Schwiegermutter in die Wohnung - Ende 2008 bildete er sich dann ein, dass der Nachbar eine Gefahr darstelle.