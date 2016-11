Zu dem Zeitpunkt befanden sich dort Hunderte Menschen. An dem Sufi-Schrein findet täglich zum Sonnenuntergang ein ritueller Tanz statt, Dhamaal genannt. Daher waren zu dem Zeitpunkt so viele Menschen auf dem Gelände. Nach Angaben der Rettungskräfte wurden Verletzte zum Teil bis in das 100 Kilometer entfernte Karachi gebracht.

In Baluchistan hat es in der jüngsten Zeit mehrere Anschläge gegeben. Ende Oktober wurden bei einem Angriff auf eine Polizeischule in der Stadt Quetta rund 60 Menschen getötet. Mehr als 100 weitere wurden verletzt. Auch dazu hatte sich der IS bekannt.