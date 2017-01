Das zweite Tor der Wolverhampton Wanderers gelang dem Wiener Andreas Weimann in der 41. Minute. Der Stürmer hatte in seiner Zeit bei Aston Villa schon zweimal gegen Liverpool an der Anfield Road getroffen. Außerdem hat der Ex-Teamspieler nun keines seiner fünf Pflichtspiele im Liverpool-Stadion verloren. Richard Stearman hatte die "Wolves" bereits in der ersten Spielminute in Führung gebracht. Der Anschlusstreffer durch Divock Origi in der 86. Minute kam für Liverpool zu spät.

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp ließ zunächst einige Stammspieler auf der Bank, seine späten Einwechslungen von Philippe Coutinho, Daniel Sturridge und Emre Can vermochten das Out nicht zu verhindern. Der erste Gegentreffer resultierte aus einem indirekten Freistoß, Weimann schloss einen Konter erfolgreich ab. Nachdem er Torhüter Loris Karius verladen hatte, schob der 25-Jährige ins leere Tor ein.

"Es war eine sehr schlechte Leistung", befand Klopp nachher ohne Umschweife. "Wir sind schlecht gestartet, es ist nicht besser geworden. Es gibt nicht viele gute Dinge, die man heute sagen kann." Sein Gegenüber Paul Lambert, der Weimann schon bei Aston Villa betreut hatte, gratulierte seiner Mannschaft: "Ich denke, wir waren heute exzellent."

Für Liverpool war es bereits die dritte Heimniederlage in Folge. Im Liga-Cup war das Klopp-Team unter der Woche im Halbfinale an Southampton gescheitert, zuvor unterlag der aktuelle Premier-League-Vierte in der Meisterschaft gegen Swansea City. Von den insgesamt acht Spielen im Jahr 2017 hat Liverpool nur ein einziges gewonnen. Der Rückstand auf Premier-League-Spitzenreiter Chelsea ist auf bereits zehn Punkte angewachsen.

Tottenham Hotspur, der zunächst mit einem B-Team angetretene Tabellendritte der Premier League, konnte das Spiel gegen den Viertligisten noch für sich entscheiden, nachdem er bereits mit 0:2 und 2:3 in Rückstand gelegen war. Delli Alli (89.) und Son Heung-min (96.) drehten im Finish die Partie zugunsten der Gastgeber, bei denen Kevin Wimmer in der 61. Minute beim Stand von 1:2 ausgewechselt worden war.

Tottenhams Stadtrivale Chelsea kam vor eigenem Publikum gegen den Zweitligisten Brentford (Konstantin Kerschbaumer spielte ab der 77. Minute) zu einem 4:0, Manchester City gewann bei Crystal Palace 3:0.