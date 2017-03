Ein Ungar wurde erwischt, wie er in einer 80er-Zone mit einer Geschwindigkeit von 167 km/h fuhr. Ihm wurde ebenfalls die Lenkerberechtigung entzogen, berichtete die Polizei.

Das Planquadrat wurde im Weinviertel sowie im Norden von Wien, in der Brigittenau, in Floridsdorf und in Donaustadt durchgeführt. Die Wiener Beamten postierten sich dazu an den Hauptausfahrten Richtung Norden auf der Donauuferautobahn (A22) und der Wiener Nordrandschnellstraße (S2) sowie auf der Brünner Straße. Unterstützung erhielten sie von Kräften aus Korneuburg und Gänserndorf sowie drei Polizeiamtsärzten.

Acht Lenker wurden mit Alkohol am Steuer erwischt, bei zehn Fahrern bestand der Verdacht auf Drogenkonsum. Insgesamt wurden 199 Anzeigen geschrieben und 101 Organmandate eingehoben. Der Ungar, der mit 167 km/h dahinbrauste, musste zudem eine Sicherheitsleistung von 1.000 Euro abgeben.