Toter Saunagast im Welldorado entdeckt .

Ein toter Saunagast ist im Welser Welldorado entdeckt worden. Er starb am Montag vergangener Woche. Die Putzfrau fand ihn erst am darauffolgenden Tag in der Biosauna. Sie erlitt einen Schock. Der Amtsarzt stellte Sekundentod bei dem 75-Jährigen aus Marchtrenk im Bezirk Wels-Land fest. Das berichtete nachrichten.at.