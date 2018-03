Watabe holte in Schonach 8. Kombi-Sieg .

Kombinations-Weltcup-Gesamtsieger Akito Watabe hat am Sonntag beim Finale in Schonach seinen achten Saison-Sieg gefeiert. Der Japaner kam nach dem 15-km-Langlauf und zuvor zwei Sprüngen in 34:48,1 Minuten 5,1 Sekunden vor dem Norweger Jarl Magnus Riiber ins Ziel. Der Deutsche Fabian Rießle wurde Dritter (+ 48,1 Sek.).