Wenige Teilnehmer bei Anti-Hofer-Demo in Wien .

Auf relativ geringes Teilnehmerinteresse ist am Samstagnachmittag eine Demonstration gegen den FPÖ-Präsidentschaftskandidaten Norbert Hofer in Wien gestoßen. Nach Veranstalterangaben waren es 200 Demonstranten, die Polizei sprach von knapp 100. Umso größer war dafür das Medieninteresse aus dem In- und Ausland. Die Polizei war mit einem 100-Mann-starken Aufgebot im Einsatz.