16-Jähriger soll Mutter erstochen haben .

Ein 16-Jähriger soll am Dienstagabend in Wien-Penzing seine Mutter mit mehreren Messerstichen getötet haben. Das teilte die Polizei erst am Mittwochvormittag mit. Demnach beging der Jugendliche die Tat gegen 21.00 Uhr in einer Wohnung in der Lorenz Weiß-Gasse. Danach verständigte er selbst die Einsatzkräfte.