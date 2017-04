Das Paar hatte am Sonntag gegen 13.30 Uhr in der Frauengasse lautstark gestritten, als sich der Mann in den Audi setzte und wegzufahren versuchte. "Das Opfer wollte das verhindern und hat sich vor das Fahrzeug gestellt und ihn aufgefordert auszusteigen", sagte Polizeisprecher Harald Sörös. Nach Angaben der Frau hielt der 27-Jährige zunächst auch an, beim nächsten Wegfahrversuch sei er aber nicht mehr vor ihr stehengeblieben.

Zwei Passanten, die den Vorfall beobachtet hatten, verständigten die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten war der 27-Jährige über alle Berge. Er wurde noch nicht einvernommen. Der Beschuldigte werde wegen absichtlich schwerer Körperverletzung angezeigt, sagte Sörös. Anlass des Streits waren nach Aussage des Opfer "typische Beziehungsprobleme".