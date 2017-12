30-Jähriger beraubte Taxilenker und ging in die Disco .

Ein Fahrgast hat in der Nacht auf Freitag in der Wiener Innenstadt einen Taxilenker mit einem Messer bedroht und beraubt. Anschließend flüchtete der Brite in eine nahe Disco. Beamte der Wega nahmen ihn dort fest. Seine Waffe - ein Messer - wurde ebenso wie seine Beute sichergestellt, berichtete die Polizei am Freitag.