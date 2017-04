52-Jährige von Partner niedergestochen .

Eine 52-Jährige ist am Sonntagabend in einem Stiegenhaus in Wien-Favoriten von ihrem Partner lebensgefährlich verletzt worden. Der 44-Jährige rammte ihr ein langes Küchenmesser in den Bauch und fügte sich anschließend Schnittwunden an den Handgelenken zu.