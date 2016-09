Alko-Flucht vor Polizei mit gestohlenem Moped .

Ausgerechnet eine Polizeistreife hat ein Modelenker am Freitagnachmittag zu einer Notbremsung gezwungen, als er an einer Ampel am Neubaugürtel in Wien-Neubau ein Rotlicht ignorierte. Der 22-Jährige flüchtete - aus guten Gründen: Das Fahrzeug war gestohlen, der Mann betrunken. Bei seiner Festnahme nach riskanter Flucht verletzte er auch noch zwei Uniformierte, berichtete die Polizei am Samstag.