Der Lenker gab danach gegenüber der Polizei an, er habe gewusst, dass die Bremsen defekt sind. Der 53-Jährige musste schwer verletzt stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden, sein 40 Jahre alter Beifahrer wurde wegen leichter Verletzungen ambulant behandelt.

Die Männer fuhren um 18.45 Uhr von der Schwarzspanierstraße geradeaus über die Währinger Straße in die Berggasse. Als es dort plötzlich bergab ging, verlor der Lenker die Kontrolle und der Pkw geriet auf den Gehsteig. Der Wagen prallte mit der rechten Front gegen das Haus. Sowohl an der Mauer als auch am Auto entstand Sachschaden. Ob defekte Bremsen tatsächlich der Grund für den Unfall waren, muss noch überprüft werden, erläuterte Polizeisprecher Daniel Fürst. Warum der 53-Jährige das Fahrzeug überhaupt in Betrieb genommen hatte, war unklar.