Anwalt wegen versuchter Anstiftung zum Mord verhaftet .

Ein Wiener Anwalt, gegen den am Landesgericht für Strafsachen ein Betrugsprozess anhängig ist, ist wegen versuchter Anstiftung zum Mord festgenommen worden. Sein Verteidiger Rudolf Mayer bestätigte der APA am Freitag entsprechende Medienberichte: "Die Wega hat ihn am Mittwochabend in seiner Wohnung verhaftet", sagte Mayer.