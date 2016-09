Bestechlicher Gerichtssachverständiger verurteilt .

Ein Gerichtssachverständiger ist am Montag im Wiener Straflandesgericht wegen Bestechlichkeit verurteilt worden. Richterin Claudia Moravec-Loidolt zeigte sich nach einem umfangreichen Beweisverfahren überzeugt, dass der Schifffahrt-Experte in einem Zivilverfahren einer Streitpartei gegen entsprechende Bezahlung ein inhaltlich unrichtiges Gutachten in Aussicht gestellt hatte.