Betrunkener bedrohte Familie mit dem Umbringen .

Ein betrunkener Mann hat am Donnerstagabend in Wien-Donaustadt seine Familie mit dem Umbringen bedroht. Als bereits Polizisten in der Wohnung waren, zückte er ein Messer und stürmte damit auf seine Schwester los. Er wurde festgenommen - ebenso wie ein 15-Jähriger, der wenige Stunden später in Ottakring versuchte, mit einem Messer auf einen schlafenden 16-Jährigen einzustechen.