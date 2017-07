Bim-Unfall: Baby trotz Notkaiserschnitt gestorben .

Nach dem schrecklichen Bim-Unfall in Wien-Simmering, bei dem am Donnerstagnachmittag eine 33-jährige Schwangere getötet worden ist, haben die Mediziner in der Nacht auf Freitag den Kampf um das Leben des Babys verloren, das durch einen Notkaiserschnitt zur Welt gebracht worden war.