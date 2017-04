Nach Bluttat: Festgenommener ist geständig .

"Ich war's, nehmt mich fest ": Mit diesen Worten hat sich nach einer Bluttat in Wien-Brigittenau vom Ostersonntag ein Verdächtiger gestellt. Das teilte Polizeisprecher Patrick Maierhofer am Ostermontag der APA mit. Der 27-Jährige hatte sich unmittelbar nach der Tat in der Jägerstraße 6 in eine in der Nähe liegende Polizeiinspektion begeben. Die Ermittler haben auch die Tatwaffe sichergestellt.