53-Jährige erstochen: Todesursache war Verbluten .

Die 53-jährige Frau aus Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling), die am Dienstagvormittag tot in einer Wohnung in Wien-Favoriten aufgefunden wurde, ist laut ersten Obduktionsergebnissen an mehreren Messerstichen verblutet.